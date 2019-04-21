صاروخ باليستي يفتك بمرتزقة الجيش السعودي في جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان اطلقت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية قبل قليل، صاروخ باليستي حديث على معسكر تابع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان.

وذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية اطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر F على تجمعات للمرتزقة في معسكر الإستقبال غربي الطوال قبالة جيزان.

وقد أصاب الصاروخ الذي يعد نسخة مطورة من صاروخ توشكا الروسي هدفه بدقة مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف الاعداء ومرتزقتهم.

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