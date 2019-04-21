تطهير مديرية ذي ناعم من عناصر القاعدة وداعش

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، السبت، تطهير وتأمين مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء بالكامل من عناصر القاعدة وداعش.
وقال العميد سريع في بيان له: “بفضل الله وبعزائم أبطال الجيش واللجان الشعبية تم استكمال تطهير وتامين مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، حيث أصبحت مؤمنة بالكامل من عناصر ما تسمي داعش والقاعدة ومرتزقة العدوان بعد عملية عسكرية ناجحة فجر اليوم”.
وأوضح أنه تم تكبيد الأذرع الاستخباراتية لقوى العدوان من داعش والقاعدة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتم اغتنام مجموعة كبيرة من العتاد العسكري.
وأشار إلى أن “هذه العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية النوعية التي تدشن العام الخامس عام النصر إن شاء الله والتي تتزامن مع الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس الصماد”
وحيا العميد سريع “الدور البطولي لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية لتحقيقهم هذا الانتصار الذي ستلحقه انتصارات نوعية”.
كما أشاد بمساندة مشائخ وأبناء قبائل ذي ناعم الشرفاء ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية لتطهير وتامين مناطقهم من عناصر الشر والإرهاب ومرتزقة العدوان”.
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