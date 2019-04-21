مستشار بوزارة الثروة السمكية يكشف عن جهات نافذة تحمي قوارب أجنبية عابثة

بثّت قناة الغد المشرق مساء السبت 9:30 بتوقيت اليمن وضمن برنامج (استديو عدن )الذي يعدّه ويقدمه صلاح العاقل مقابلة مع الدكتور عادل الغوري مستشار وزارة الثروة السمكية وممثل الوزارة لدى ( الفاو ) .

الدكتور الغوري كشف معلومات خطيرة عن حالة العبث والتخريب للمراعي البحرية والنهب الذي تقوم به قوارب صيد أجنبية في المياه الاقليمية اليمنية .

وكشف الغوري عن وجود جهات وأفراد يمنيين يعملون كوسطاء للناهبين الأجانب مقابل عمولة ضخمة ، ودعا الغوري إلى سرعة الحد من عبث القوارب السنفافورية والتايلندية التي تعبث وتنهب دون حسيب اورقيب لأنها تعمل تحت مظلة نافذين محليّن .

واستعرض الغوري المشاكل الأخرى التي تهدد الثروة السمكية منها استخدام طريقة الحوي في الصيد وعدم التزام الصيادين بمنع الاصطياد، في مواسم التبييض وكذا عدم وجود دراسات واحصائيات عن حجم المخزون وتحديد الكمية المفترضة، للاصطياد مشيرا إلى أن آخر دراسة كانت في ثمانينات القرن الماضي ونوصلت إلى نتيجة مفادها إن المخزون السمكي في خليج عدن والبحر العربي مليون طن وحددت حينها الكمية الممسموح باصطيادها.

وأكد أن منذ ذلك التاريخ لم تحدد أي جهة الكمية المسموح باصطيادها وظلت الثروة السمكية عرضة للنهب، والمراعي السمكية عرضة للتدمير والتخريب مما ينذر بكارثة وشيكة .