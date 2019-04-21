عملية مشتركة تستهدف مركز عسكري سعودي في جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية السبت عملية مشتركة على تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين في جيزان. وأوضح مصدر عسكري أن العملية المشتركة استهدفت تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين في مركز العرعر العسكري السعودي في جيزان. وأكد المصدر تحقيق الضربة المشتركة إصابات مباشرة وتكبيد الجيش السعودي خسائر فادحة في صفوفه وآلياته. .

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