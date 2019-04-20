الحوثي يستهدف الأحياء السكنية في التحيتا بالحديدة بقصف مدفعي

واصلت مليشيا الحوثي استهداف الأحياء السكنية في مدينة التحيتا بالمدفعية وقذائف الهاون والأسلحة عيارات مختلفة، وطال القصف منازل مواطنين، وأصيب جندي من المقاومة المشتركة إصابة بليغة.

وخسب مصادر تابعة للمقاومة الوطنية فأن المليشيات قصفت، بشكل مكثف وعنيف، في الساعة الأول من فجر السبت 20 أبريل 2019، الأحياء والتجمعات السكانية ومواقع مختلفة باتجاه قوات العمالقة بقذائف المدفعية والهاونات والأسلحة الرشاشة.

وتسبب القصف في ترويع المواطنين وألحق أضراراً في منازل وصلتها المقذوفات والعيارات.

Advertisements

من جانبها قالت قوات العمالقة، إن جندياً أصيب خلال قصف على مواقعها في التحيتا، مضيفة إن المليشيات جددت، صباح اليوم السبت، قصفها على مواقع العمالقة في مديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأدى القصف والاستهداف إلى إصابة جندي بجروح.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا عن قيام المليشيات بقصف مواقع العمالقة بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وقذائف آر بي جي، واستهدفت مواقع أخرى بسلاح 23 وبالأسلحة القناصة. وأدى القصف إلى إصابة جندي من قوات ألوية العمالقة بجروح بليغة.

ومساء الجمعة صعدت المليشيات منالقصف في الجبلية جنوب التحيتا وشرق الدريهمي على مشارف مدينة الحديدة وفي كيلو 16. واستشهد جنديان، الجمعة، الأول في التحيتا، والثاني بمدينة الحديدة بنيران القناصة وفقاً لألوية العمالقة.