بالصور .. باخرة عملاقة تفرغ أكثر من 2400 سيارة في ميناء عدن

بدأت الباخرة العملاقة، باساما اليوم السبت، تفريغ 2434 سيارة متنوعة إلى رصيف المعلا بميناء عدن، وذلك في زيارتها السادسة للميناء .

وأأشاد قبطان الباخرة باساما، ديفي دوف انتون، بالمرشدين في الميناء وسهولة التعامل معهم .. مثمنا تعاون سلطة ميناء عدن في التعامل معهم، في الارساء المباشر وتجهيز الرصيف المختص الباخرة للتفريغ و الاهتمام في انجاح مهمتنا في تفريغ الباخرة بشكل سريع ومايزيد بعدد الرحلات الباخرة الى عدن.

ومن جانبه أكد المدير الملاحي لشركة سبأ وكيل الباخرة، مايكل نزاي، انهم يتلقوا تعاون كبير من إدارة الميناء على الرغم من عدد السفن المنتظره في المخطاف .. مشيراً إلى في كل رحلة يفرغوا اكثر من ألفين سيارة .

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بدوره أوضح القبطان البحري شفيع الحريري مدير عام الارصفة و الساحات بميناء عدن أن وصول هذه الباخرة العملاقة الى ميناء المعلا يأتي ضمن اهتمامات وجهود قيادة ميناء عدن ، في التسهيلات وتقديم المزايا المحفزة للشركات والخطوط الملاحية وكبار المستوردين المحلين والأجانب في ارصفة ميناء المعلا بشكل خاص وموانئ عدن بشكل عام.

وأشار القبطان الحريري إلى أن هذا النشاط يأتي في ظل دعم وتشجيع حركة النقل والملاحة في الميناء تنفيذا لتوجيهات وتعليمات قيادة موانئ عدن ممثلة بالاستاذ، محمد علوي امزربه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن- رئيس مجلس الادارة، في اعادة نشاط الحركة التجارية بميناء عدن ومرافقه الخدمية بهدف دعم وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في عدن.