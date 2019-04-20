شركة النفط الخاضعة للحوثي تعلن وصول سفينة بنزين إلى الحديدة

أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثي وصول أول سفينة نفطية تحمل مادة البنزين إلى ميناء الحديدة منذ الازمة التي افتعلتها المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الشركة أن السفينة نفرينوا التي تحمل تسعة آلاف و555 طنا من مادة البنزين وصلت اليوم إلى غاطس ميناء الحديدة.

وذكرت الشركة أن أنه من المتوقع دخول هذه السفينة للربط في الرصيف خلال الساعات القادمة.

وجاء الاعلان عن وصول سفينة في ظل الازمة الخانقة التي افتعلتها المليشيات الحوثية باخفاء مادتي البنزين والديزل وبيعها بالسوق السوداء بأسعار جنونية.

وشهدت العاصمة والعديد من المدن ازمة خانقة بسبب ارتفاع الوقود وانعدامه في اغلب المحطات الفترة الماضية.