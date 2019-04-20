أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثي وصول أول سفينة نفطية تحمل مادة البنزين إلى ميناء الحديدة منذ الازمة التي افتعلتها المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها.
وأوضحت الشركة أن السفينة نفرينوا التي تحمل تسعة آلاف و555 طنا من مادة البنزين وصلت اليوم إلى غاطس ميناء الحديدة.
وذكرت الشركة أن أنه من المتوقع دخول هذه السفينة للربط في الرصيف خلال الساعات القادمة.
وجاء الاعلان عن وصول سفينة في ظل الازمة الخانقة التي افتعلتها المليشيات الحوثية باخفاء مادتي البنزين والديزل وبيعها بالسوق السوداء بأسعار جنونية.
وشهدت العاصمة والعديد من المدن ازمة خانقة بسبب ارتفاع الوقود وانعدامه في اغلب المحطات الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة النفط الخاضعة للحوثي تعلن وصول سفينة بنزين إلى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.