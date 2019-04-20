تعز.. قوات الجيش تهاجم مواقع للمليشيا في ماوية

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، هجوما عنيفا على مواقع للحوثيين جنوب محافظة تعز جنوبي غربي اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية هاجمت مواقع تمركز المليشيا في جبهة مذابة التابعة لمديرية ماوية جنوبي المحافظة. وأضافت المصادر أن قوات الجيش استخدمت في الهجوم مختلف أنواع الأسلحة. Advertisements وأضافت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي. ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحومية والانقلابيين.

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