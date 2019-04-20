شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي تنشر صور زوجها بملابسها على "انستجرام" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنّانة نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم عبر حسابها على انستقرام عبر خاصية "انستا ستوري".

وقد ظهر زوج نانسي مرتدياً "روب" الحمام الخاص بها بالخطأ، ومدوناً عليه من الظهر كلمة nancy، وعلّقت نانسي على الصورة قائلة: «عندما يختلط على فادي الأمر في الصباح.. هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبي؟».

على الجانب الآخر، طرحت الفنّانة نانسي عجرم أغنية وطنية جديدة تحمل اسم «راجل ابن راجل»؛ وذلك لحثّ المصريين على المشاركة في التعديلات الدستورية وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة.