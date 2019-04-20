شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في الغيل بالجوف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة، اليوم السبت، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الشرعية في منطقة الساقية التابعة لمديرية الغيل بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن قوات الشرعية تمكنت من صد الهجوم الحوثي بعد مواجهات استمرت لساعات.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.
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