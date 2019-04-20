شكرا لقرائتكم خبر عن القائد الأمني في الضالع: قبضنا على بعض الخونة والمعركة مع المليشيا مستمرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد العقيد أحمد قايد، قائد الحزام الأمني في الضالع ان قوات الحزام الأمني وقوات المقاومة خاضت خلال ال73 الماضية قتال عنيف وشرس ضد مليشيات الحوثي الايرانيه.



وأضاف قايد:" تمكنا بفضل الله من تطهير المناطق المحررة من العملاء المتعاونين مع الحوثي وصد هجمات المليشيات الانقلابية وتكبيدهم خسائر فادحه في العتاد والأرواح بدعم مباشر من طيران التحالف العربي وتم استعادة كامل المواقع الذي كانوا سيطروا عليها وإفشال كامل مخططهم .



وأوضح العقيد بقوله:"كانت هناك محاولة لإرباك المعركة من قبل بعض الخونه وقد تم القبض عليهم وإيداعهم السجن وسيتم تعقب البقية وحربنا مستمرة مع العدو وكل من يتعاون معه .

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وأكد العقيد قائد انه تم إعادة ترتيب صفوف المقاومة والحزام الأمني ودعمهم بصواريخ حرارية وتعزيز الجبهة بالمقاتلين .



ودعا العقيد احمد قائد كل المغرر بهم الذين يقاتلون في صف الحوثي إلى تسليم أنفسهم قبل ان نقدر عليهم عنوة فلا رحمه لكل من يتعاون مع مليشيات الحوثي ويكابر بالإثم ولا يستجيب لندا ويسلم نفسه .



وأشاد قائد الحزام الأمني ببطولة وشجاعة إبطال العود ومريس الذين وقفوا بقوة امام تسلل مليشيات الحوثي وقال قائد لن نخذلهم وسنكون معهم يد بيد حتى تحرير مناطق العود ومريس وتأمينها داعيا الجميع الى الصمود دفاع عن الأرض .

