شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شيخ قبلي بارز يوجه صفعة قوية للرئيس هادي ويعلن انشقاقة عن الشرعية ويصل الى صنعاء"الاسم + تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصدر خاص لموقع "صوت المغتربين" ان شيخ قبلي اعلن انشقاقة عن الشرعية وانضم لمليشيات الحوثي واضاف المصدر ان الشيخ حسين السوادي انضم للشرعية قبل اقل من عام ، لكنه عاد اليوم الى صنعاء واعلن انضمامة للحوثيين من جديد . والشيخ السوادي هو شقيق محافظ البيضاء . يشار الى ان الشرعية تعرضت خلال اليومين الماضيين لطعنات غادرة في البيضاء والضالع ، وهو ما مكن الحوثيين من تحقيق بعض التقدمات

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