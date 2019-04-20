شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لكافة المواطنين بصنعاء شأن أزمة الوقود .. وهذا هو السعر الجديد للمشتقات النفطية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شركة النفط اليمنية عن كشف بالمحطات التي ستوفر المشتقات النفطية يوم السبت 20-أبريل-2019 بأمانة العاصمة، بالسعر الرسمي المعتمد. وفيما يلي نسخة من كشف المحطات التي ستوفر المشتقات النفطية يوم السبت 20-أبريل-2019 بأمانة العاصمة، وهي كالتالي : Advertisements

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