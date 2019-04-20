شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعلن رسميا رغبتها الإتفاق مع الشرعية حول هذا الأمر ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام حوثية، إن رئيس حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، عبدالغزيز بن حبتور، ناقش إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية.

وذكرت أن "بن حبتور ناقش مع عدد من وزراء الحوثيين بينهم وزيرا التخطيط والكهرباء، السبل الكفيلة بإعادة تشغيل محطة مأرب الغازية، ودراسة إمكانية تشكيل لجنة مشتركة من صنعاء وعدن(الشرعية) للبحث في إمكانية إعادة تشغيل المحطة".

وهذه أول مرة يعلن الحوثيين رغبتهم في التنسيق مع الحكومة اليمنية بشأن محطة مأرب الغازية، وأشارتهم إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.