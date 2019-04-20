شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال اللواء الزبيدي عن تقدم الميليشيات الحوثية بإتجاه يافع ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، ثقته برجال يافع وومقاتليها في مواجهة تقدم ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال الزبيدي، الذي يعتبر قائد المقاومة الجنوبية، أن يافع بأبطالها ورجالها الأشداء كانت عبر التاريخ وستظل دوماً عصية على الأعداء، وأن تاريخها لا يدون سوى الانتصارات.



وأشاد الزُبيدي أثناء لقائه اليوم بقائد محور يافع، عضو الجمعية الوطنية، العميد طيار، عبدالعزيز المنصوري، بيقظة المقاومة الجنوبية وقوات الحزام الأمني وكل أبناء يافع واستعدادهم للدفاع عن يافع وحدود الجنوب وتلقين العدو دروساً جديدة تذّكره بدروس طرد جحافله من معكسر العر الذي كان أول معسكر يتبع الاحتلال يتم تحريره في أرض الجنوب.

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وأكد رئيس المجلس الانتقالي وقوف ودعم المجلس والمقاومة الجنوبية في كل محافظات الجنوب خلف القوات التابعة لمحور يافع و ابطال المقاومة في مواجهة أي مغامرة قد تفكّر مليشيا الحوثي الإيرانية في القدوم عليها باتجاه يافع مستفيدة من رخاوة وتخاذل الجبهات التي تسيطر عليها القوات المحسوبة على الشرعية وجماعة الإخوان في محافظات الشمال اليمني.



من جهته عبر قائد محور يافع عبدالعزيز المنصوري، عن شكره لمواقف المجلس الانتقالي ورئيسه اللواء الزبيدي في الدفاع عن انتصارات شعبنا في كل محافظات الجنوب.



وأكد المنصوري جاهزية قواته وتمتعها بروح معنوية عالية لمواجهة أي مخاطر تتهدد يافع أو أي منطقة جنوبية.



حضر اللقاء العميد منير محمود اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد والعميد محسن عسكر، المستشار العسكري لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

