محافظ ريمة يناقش مع المالية مرتبات المعلمين

كشفت مصادر محلية في ريمة عن لقاء عقده محافظ المحافظة محمد علي الحوثي مع نائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني.

وأوضح مركز ريمة الإعلامي أن المحافظ الحوري ناقش مع نائب الوزير مجمل القضايا والملفات المتعلقة بمحافظة ريمة منها ملف التربويين الجدد البالغ عددهم 130 معلما وما يتعلق بصرف مرتباتهم.

وأكد نائب الوزير على أهتمام وحرص الوزارة فيما يخص ريمة مؤكدا ان الوزارة تبذل وتضاعف الجهود في توفير كافة متطلبات محافظة ريمة، كما وجه نائب الوزير بصرف مستحقات التربويين بدون اي قيود.

من جانبه أعرب المحافظ الحوري عن تقديره وشكره لوزارة المالية ونائب وزير المالية البطاني مثمننا جهوده وجهود الوزارة وما تقدمه في سبيل تذليل الصعاب أمام متطلبات الشعب عامة وريمة على وجه الخصوص مقدرا مجمل الضغوطات والمعوقات التي تواجهها الوزارة.

ويعاني المعلمون في محافظة ريمة كغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من انقطاع المرتبات منذ سنوات.