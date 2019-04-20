المليشيا تعلن وفاة وزير داخليتها ومصادر تؤكد مقتله بقصف جوي

أعلن المتمردون الحوثيون وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اليمنية عبد الحكيم الماوري في إحدى مستشفيات لبنان. ورجّحت مصادر قناة "سكاي نيوز عربية" وفاة الماوري نتيجة غارة للتحالف العربي في وقت سابق نقل على إثرها إلى لبنان للعلاج. يشار إلى أن عددا كبيرا من قادة المليشيا، على رأسهم رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد، قتلوا بغارات للتحالف العربي.

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