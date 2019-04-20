الجوف.. تقدم كبير لقوات الجيش في مديرية برط العنان

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان، في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال قائد لواء الحسم حرس حدود العميد ظافر حقان الجعيدي، لـموقع “سبتمبر نت” التابع للجيش، إن قوات اللواء حررت عقبة ” تواثنه الظهره” في مديرية برط العنان شمالي غرب المحافظة.

وأضاف العميد الجعيدي أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة “الظهره”.

وأكد أن المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر احد عناصرها، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.