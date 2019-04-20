حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان، في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.
وقال قائد لواء الحسم حرس حدود العميد ظافر حقان الجعيدي، لـموقع “سبتمبر نت” التابع للجيش، إن قوات اللواء حررت عقبة ” تواثنه الظهره” في مديرية برط العنان شمالي غرب المحافظة.
وأضاف العميد الجعيدي أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة “الظهره”.
وأكد أن المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر احد عناصرها، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوف.. تقدم كبير لقوات الجيش في مديرية برط العنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.