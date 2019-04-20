التحالف العربي يعلن نجاح عملية إستهداف شبكة الطائرات المسيرة الحوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، نجاح عملية استهداف شبكة الطائرات المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم .
وقال التحالف في تصريحات نشرتها قناة العربية، أن الميليشيات الحوثية تحاول إعادة بناء معسكرات في مواقع تم استهدافها سابقا، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول إخفاء منشآتها العسكرية قرب أحياء سكنية في صنعاء .
وشنت مقاتلات التحالف العربي في قبل أسابيع سلسلة غارات جوية إستهدفت مواقع تستخدمها الميليشيات الإنقلابية لتصنيع وتسيير طائرات الدرونز المصنعة محلياً بواسعة قطع وخبرات إيرانية .
وتشير التصريحات إلى أن الميليشيات حاولت الإستفادة من المواقع المستهدفة لإعادتها إلى نشاطها السابق .
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