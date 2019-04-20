مقاتلات التحالف تدمر آليات للمليشيا الانقلابية في مريس شمال الضالع

دمر طيران التحالف العربي آليتين عسكريتين تابعتين للحوثيين بجبهة مريس شمال محافظة الضالع. وقام الطيران بقصف مواقع الحوثي بجبهة العود بغارتين جويتين أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي. وأكد مصدر عسكري بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان الطيران قام بتدمير عربة بي ام بي كانت تتمركز بمنطقة يعيس شمال مريس وتدمير آلة ( تركتر ) كانت تقوم بشق طريق إلى مواقعهم بمنطقة مريفدان غرب مريس. واضاف المصدر أن الطيران قصف مواقع مليشيات الحوثي بغارتين اخريتين بجبهة العود شمال قعطبة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

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