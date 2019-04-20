الحوثي يعتمد مخطط "رؤية دولة" انفصالية بمناطق سيطرته

أعلنت مليشيا الحوثي اليوم اعتماد قرار بوثيقة لإقامة دولة اعتبرها معلقون خطة انفصالية للقضاء على ما تبقى من الدولة ومؤسساتها الشرعية .

وحسب وسائل اعلام الحوثي صدر قرار رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى باعتماد ما سمته "وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية ".

وحسب المصادر " أكد القرار على أهمية التزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط على المستوى المركزي والمحلي بالعمل وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية في إعداد الخطط التنفيذية السنوية والخطط الاستراتيجي ".

واعتبر معلقون ان اقرار ما سمي رؤية بناء دولة ياتي في اطار الممارسات الانفصالية باعتبارها لا تخص كافة مناطق اليمن بل بالحدود الخاضة للحوثي .

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يشار إلى ان الحوثي كان بدا بالحديث عن الوثيقة منذ شهور ويسعى من خلاله لفرض نظامه الخاص .

وكانت القوى المختلفة وبمشاركة الحوثي عقدت في 2013 مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي خرج برؤية بناء الدولة .

خلص المؤتمر إلى التوقيع على وثيقة لمخرجات الحوار، وتضمنت بنود دعت إلى إعادة هيكلة البرلمان ومجلس الشورى، لتكون مناصفة شمال جنوب.

وفي حل قضية صعدة دعت الوثيقة لحظر وجود مليشيات مسلحة، وتسليم الأسلحة للدولة وبسط نفوذها في كافة اليمن وتضمن نقاط ونصوص ومحددات للدستور القادم وأتفق أعضاء الحوار على أن تكون اليمن دولة اتحادية من 6 أقاليم، وهي إقليم حضرموت وإقليم عدن جنوباً وإقليم الجند وإقليم تهامة وإقليم آزال، وإقليم سبأ شمالاً، وعلى أن تكون صنعاء وعدن لها وضع خاص وغير خاضغة لسلطة أي إقليم.