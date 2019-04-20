الميليشيات تواصل خروقاتها في الحديدة بقصف مواقع المقاومة المشتركة

جددت مليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع العمالقة والقوات المشتركة شرق مدينة الصالح ومديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة بمختلف أنواع القذائف الصاروخية والمدفعية وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة الرشاشة . وقالت مصادر عسكرية ميدانية، أن مليشيات الحوثي قصفت بصواريخ ( لُــو ) وبقذائف بي 10 مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي ، واستهدفت مواقع أخرى بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومنها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 وبسلاح 23 بشكل مكثف . وفي مدينة الصالح شنت المليشيات قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع العمالقة والقوات المشتركة بقذائف الهاون عيار 120 ومختلف الأسلحة المتوسطة . وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عمليات التصعيد العسكري في كافة مديريات محافظة الحديدة ، وترتكب خروقات وانتهاكات يومية بقصف واستهداف مواقع العمالقة والقوات المشتركة والأحياء السكنية ومزارع المواطنين بشكل يومي ومكثف . وتسعى المليشيات الحوثية لإفشال إتفاق السويد الذي وقعت عليه أواخر العام المنصرم والذي ينص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وانسحاب المليشيات الحوثية من موانئ ومدينة الحديدة .

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