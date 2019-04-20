استشهد مواطنين اثنين بلغم زرعته مليشيا الحوثي الارهابية قبل فرارها في مدينة الحديدة غرب البلاد.
وقالت مصادر محلية أن اثنين من أهالي قرية المسنى الواقعة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة هما إبراهيم عبدالله دوش، وعبيد ابراهيم خبش، كانا على متن دراجة نارية عندما انفجر بهما لغم أرضي زرعته المليشيات الحوثية في قريتهما "المسنى" قبل دحرها منها.
وأوضح المصدر أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة سارعت في إسعافهما إلى المستشفى الميداني بالدريهمي إلا أن حالتيهما كانتا حرجتين وتوفيا على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد مواطنين بالحديدة في انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.