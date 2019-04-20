استشهاد مواطنين بالحديدة في انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي

استشهد مواطنين اثنين بلغم زرعته مليشيا الحوثي الارهابية قبل فرارها في مدينة الحديدة غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية أن اثنين من أهالي قرية المسنى الواقعة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة هما إبراهيم عبدالله دوش، وعبيد ابراهيم خبش، كانا على متن دراجة نارية عندما انفجر بهما لغم أرضي زرعته المليشيات الحوثية في قريتهما "المسنى" قبل دحرها منها.

وأوضح المصدر أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة سارعت في إسعافهما إلى المستشفى الميداني بالدريهمي إلا أن حالتيهما كانتا حرجتين وتوفيا على الفور.