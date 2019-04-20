"سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية في دوعن بوادي حضرموت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام، في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 3,600 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
وكان المركز وزع، يوم أمس، مساعدات غذائية متنوعة في مدينة سيئون بوادي حضرموت جنوب شرقي اليمن.
إلى ذلك، أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المكلا 4 عمليات قلب مفتوح و 11 حالة قسطرة تداخلية، في اليوم الخامس من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن .
وطبقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ عدد العمليات التي أجراها الفريق منذ بداية الحملة يوم الاثنين الماضي 80 عملية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأضافت الوكالة أن هذه الحملة تأتي ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين.
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