المهرة.. استقبال كبير لبطل "الكيك بوكسنج" محمد الجلبين

استقبلت محافظة المهرة ممثلة بقيادتي مكتب وزارة الشباب والرياضة بالمهرة وإدارة نادي حوف الرياضي، ممثل اليمن ونادي حوف بطل البطولة الدولية للعبة الكيك بوكسنج لوزن 51 كجم، اللاعب محمد الجلبين، التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 26 حتى 30 مارس الماضي.

ووفق وكالة "سبأ" جاء ذلك الإنجاز عقب خوض اللاعب "الجلبين"، تصفيات البطولة في العاصمة المصرية القاهرة، ومن ثم دخوله معسكراً في تايلاند، وبعدها لعب على لقب البطولة الدولية للكيك بوكسنج الذي تم الإعداد له من قِبل نائب رئيس الاتحاد العالمي الكابتن عيسى إبراهيم عيسى، واحتضنتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 100 لاعب يمثلون 8 دول وهي: تونس – باكستان – المغرب – العراق – نيجيريا – الجزائر – اليمن – مصر.

وكان في مقدمة مستقبلي البطل "الجلبين"، في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، نائب مدير مكتب الشباب والرياضة بالمهرة عادل رزق، ومدير عام مديرية حوف حاتم مكي، ومدير دائرة الشؤون الاجتماعية في حوف سعيد مصدع، ومدير الأراضي في حوف سعيد حسان، ومدير الثقافة في حوف عبدالله سعد، ورئيس نادي حوف حامد ياسر، وأمين عام نادي حوف خالد حسان والمسؤول المالي بنادي حوف عوض نايم، ورحب الجميع، باللاعب محمد الجلبين، مقدمين له التهاني بمناسبة تحقيقه لقب بطل البطولة الدولية للعبة الكيك بوكسنج لوزن 51 كيلو.