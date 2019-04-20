منظمة: أكثر من 4 آلاف انتهاك اتركبتها المليشيا ضد الصحفيين خلال 2018م

قالت منظمة يمنية، السبت، عن أكثر من 4 آلاف حالة انتهاك طالت الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام، خلال العام الماضي، من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال بيان للمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، خلال مؤتمر صحفي، لإشهار التقرير السنوي الثاني (الإجهاز على الشهود)، إن مليشيا الحوثي ارتكبت 4288 انتهاكاً بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بنسبة بلغت 98.2%.

وتوزعت الانتهاكات في 14 محافظة يمنية، تصدرت صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي رأس القائمة بواقع 4248 انتهاكاً بنسبة 97.3%، وذلك في الفترة من بداية يناير/كانون الثاني حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتوزعت انتهاكات مليشيا الحوثي في الأجزاء الخاضعة لسيطرتها في محافظة تعز بعدد 26 انتهاكاً والحديدة 22 حالة انتهاك وذمار بواقع 7 حالات ونسبة 0.16%، ولحج 6 حالات.

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وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للانتهاكات بلغ 4364 انتهاكاً توزعت على ثلاث فئات وطالت الأفراد والمؤسسات والوسائل الإعلامية والانتهاكات الجماعية.

وطبقاً للتقرير، فإن الانتهاكات الجماعية جاءت في المقدمة بواقع 4050 حالة بنسبة 92.9%، شلمت على رأسها العاملين في وسائل الإعلام الحكومية تلاها 202 حالة طالت الأفراد، بينما طالت 112 انتهاكاً مؤسسة ووسيلة إعلامية.

وبحسب التقرير، فقد توزعت على 46 نوعاً بعدد 31 نوعاً بنسبة 67% طالت الأفراد، تلاها الانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل بعدد 11 نوعاً بنسبة 24%، والانتهاكات الجماعية بعدد 4 أنواع بنسبة 9%.