المقدشي: نعمل على تصحيح الاختلالات في الجيش للحافظ على أهداف الثورة

حضر وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي اليوم السبت في المنطقة العسكرية الثالقة المؤتمر الثالث لأركانات القوى البشرية لوحدات القوات المسلحة للعام 2019.

وفي المؤتمر عبر اعتزازه بالجهود المبذولة في استكمال بناء شُعَب ودوائر وزارة الدفاع باعتبارها الركيزة الأساسية لتنظيم وترتيب المؤسسة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

ونوه إلى استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية للجيش والأضرار الكبيرة التي أحلقتها به ومحاولاتها حرف مساره الوطني التي تأسس عليها، علاوة على تدمير بنيته التحتية ومحاولة ضربه لغرض تقوية ميليشياته الأيدلوجية المتطرفة التي تخدم المشروع الإيراني التخريبي في بلادنا والمنطقة.

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وأكد الفريق المقدشي على أهمية استمرار الجهود في البناء والتنظيم وتصحيح الاختلالات بما يحقق بناء جيش وطني قوي يدافع عن أهداف الثورة ويحمي المكتسبات الوطنية ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا ويسهم في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وكان نائب رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن محمد الوضري قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بوزير الدفاع، وتطرف خلالها إلى ما تحقق في الجانب الإداري والقوى البشرية لمختلف وحدات الجيش.

وتخلل المؤتمر العديد من الفقرات والأوراق التي قدمت شرحاً مفصلاً عن دور هيئة القوى البشرية في بناء الجيش وتطويره والصعوبات التي تواجه جيشنا الوطني وكيف تم تجاوزها والوصول لمراحل متقدمة في التطوير العملي للمؤسسة العسكرية.