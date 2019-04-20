أبين: الحزام الأمني ينتزع ألغام مليشيا الحوثي في وادي عومران

تمكنت قوات الحزام الامني في محافظة ابين اليوم من نزع الغام زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في وادي عومران بمديرية مودية.

وكانت مليشيا الحوثي قد زرعت هذه الالغام لاستهداف الحزام الامني.

وقالت مصادر في الحزام الأمني ان فرق النزع التابعة للحزام تمكنت من إكتشاف أكثر من عشرين لغم زرعت على مختلف شارف واتجاهات وادي عومران وقد تم نزعها كما تم اكتشاف عدد من العبوات الناسفة أيضا وتم ابطالها .

وتواصل فرق نزع الألغام التابعة لقوات الحزام الأمني أبين عمليات المسح والتطهير لمشارف وادي عومران من الألغام التي زرعتها العناصر والإرهاب وتتوقع فرق النزع أن هناك أعداد كبيرة من الألغام زرعت داخل وادي عومران بمودية.