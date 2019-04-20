مأرب.. دورة توعوية لأولياء الأمور حول مخاطر تجنيد الأطفال

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب، اليوم, دورة توعوية لأولياء أمور وأرباب أسر

يمنية عن مخاطر تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك, إضافة إلى المسؤولية القانونية وكيفية استمرار الدعم

النفسي للأطفال المعاد تأهيلهم بعد عودتهم إلى منازلهم.

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وطبقا لوكالة "سبأ" استمع المشاركون في الدورة إلى محاضرات مختلفة تناولت القوانين الدولية المجرمة لتجنيد الاطفال، إضافة إلى مسؤولية الآباء تجاه أطفالهم، والعمل من أجل تخليصهم من الآثار والصدمات النفسية التي تعرض لها الأطفال.

وأبدى المشاركون من الآباء والأمهات امتنانهم للمركز الذي عمل على إعادة تأهيل أطفالهم، نظراً للفرق الكبير وتحسن نفسياتهم عما كانوا عليه قبل التحاقهم بالبرنامج التأهيلي.

وينفذ المركز الدورة الثانية من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، والتي تستمر لـ 45 يوما يخضع فيها 27 طفلاً لتأهيل نفسي واجتماعي وإعادتهم إلى مدارسهم بعد أن تسربوا منها بسبب تجنيد الحوثيين لهم.