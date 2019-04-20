شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:قوات اجنبية تدخل خط المعركة في الحديدة والمتحدث باسم الجيش يكشف تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن ميليشيات الحوثي أدخلت خلال الأيام الماضية العشرات من المقاتلين الأجانب من القارة الإفريقية إلى مدينة الحديدة من الجهة الشمالية.

وذكر مجلي أن الميليشيات الحوثية تسعى من خلال إدخال المقاتلين الأفارقة إلى تكثيف تعزيزاتها العسكرية للقيام بأعمال قتالية ضد المدنيين وللانقضاض على مواقع الجيش الوطني، إضافة إلى إعادة تموضعها على الأرض".

وأضاف أن الجيش رصد موقعين سريين داخل مناطق سكنية لتصنيع وتجميع الطائرات المسيرة، مبيناً أنه لم يتم التحرك نحو تلك المواقع التي تم رصدها لقربها من مناطق مأهولة، مؤكداً أن الجيش يدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع تلك المواقع بما يتوافق مع قواعد الاشتباك.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق السبت عن بدء عملية عسكرية من أجل استهداف مخازن الدرون الحوثية، وأشار إلى أن طائراته استهدفت مخزناً للطائرات المسيرة في صنعاء.

