شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن دعم مالي سعودي إماراتي كبير قادم لليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلامية متطابقة أن الجهود السعودية والاماراتية لدعم الشعب اليمني متواصلة ودعم قوات الجيش الوطني .

وأشار المصدر إلى ان هناك وعود بصرف دعم مالي قريب لقوات الجيش والأمن عبر الحكومة والبنك المركزي .

وذكرت المصادر أن العملية تأتي تواصلا لعمليات تنسيق الجهود بين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي والمتضمنة تقديم مساعدات مالية للجانب اليمني .

واشار المصدر إلى ان الخطوة الاولى تقتضي دفع رواتب القوات المشتركة عبر البنك المركزي اليمني وصولا إلى مناقشة تفريعات تقديم معونات أخرى قريبا



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