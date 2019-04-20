شكرا لقرائتكم خبر عن هام وخطير الحوثيون يقسمون ان يصومو رمضان في هذة المنطقة الجنوبية .. هل تكون الثالثة بعد حجور والعود (تطورات طارئة +صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في محافظة البيضاء، عن ترتيبات حوثية كبيرة للتوغل داخل محافظة لحج ، عن طريق محافظة البيضاء.
وقال المصدر، إن حملة عسكرية حوثية يتم تجهيزها في البيضاء لمهاجمة مديرية الحد_يافع،ومعسكر العر عبر طريق ذي ناعم وطريق الزاهر.
وأضاف المصدر بان الحملة تتضمن معدات ثقيلة وعتاد عسكري كبير.
وبحسب المصدر فإن الحملة العسكرية الحوثية المرتقبة يقودها قادة حوثيون كانوا في الحديدة، ويهدفون بذلك للإنتقام من قبائل يافع التي قاتل كثير من أبطالها في الساحل الغربي.
المصدر أكد أن الحوثيين يتناقلون فيما بينهم (رمضان في يافع)، محذراً قبائل يافع وقوات الجيش بوأد تلك التحركات قبل حدوثها.
في غضون ذلك أكدت مصادر محلية في يافع عن استعدادات عسكرية كبيرة بدأتها قبائل يافع تحسباً للهجوم الحوثي المرتقب.
وتداول ناشطون صوراً لماقالوا أنها استعدادات عسكرية لأبناء يافع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيا الحوثية سيطرتها الكاملة على مديرية ذي ناعم في البيضاء المحاددة لمحافظة لحج والسيطرة على مواقع مهمة في المناطق المحاددة بين إب والضالع.
مالك اليزيدي اليافعي@malekalyazidi
أشبال يافع أصبحوا مبكرين طرف البيضاء
نصيحة يا حوثي هذه يافع مش صنعاء ولا عمران
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