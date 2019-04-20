شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: جماعة الحوثي تعلن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت سلطات الانقلاب الحوثية، مساء اليوم السبت 20 أبريل/نيسان 2019م، عن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب.

وفي برقيات عزاء نشرتها وكالة ”سبأ“ بنسختها الحوثية، أعلنت الجماعة عن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء الركن عبدالحكيم احمد صالح الماوري.

وفيما أكدت الوكالة ان ”الماوري“ توفي، اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، اثر مرض عضال، تسائل مراقبين، عن كيفية خروجه من العاصمة صنعاء، الى بيروت، رغم ”الحصار“، مشككين في رواية الجماعة عن ان الوفاة اثر مرض.

واشار المراقبين في حديث لـ”مأرب برس“، الى ان الماوري قد يكون توفي متأثرا باصابة ما، وان الجماعة لجأت الى تلك الرواية، حفاظا منها على معنويات مقاتليها.