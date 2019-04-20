شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس الوزراء يعزي في وفاة الدكتور السقلدي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
بعث الأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور برقية عزاء ومواساة إلى مدير عام مركز بناء القدرات بالأمانة العامة الأخ عبدالفتاح فريد وكافة أفراد أسرته في وفاة والدهم الدكتور فريد ناشر السقلدي.
وعبر الأمين العام لمجلس الوزراء باسمه ونيابة عن كافة كوادر وموظفي الأمانة العامة عن أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة الفقيد الذي كان أحد أركان جامعة عدن وممن خدموا الوطن في مجال التعليم طيلة السنوات الماضية.
سائلا الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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