شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس الوزراء يعزي في وفاة الدكتور السقلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث الأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور برقية عزاء ومواساة إلى مدير عام مركز بناء القدرات بالأمانة العامة الأخ عبدالفتاح فريد وكافة أفراد أسرته في وفاة والدهم الدكتور فريد ناشر السقلدي. Advertisements وعبر الأمين العام لمجلس الوزراء باسمه ونيابة عن كافة كوادر وموظفي الأمانة العامة عن أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة الفقيد الذي كان أحد أركان جامعة عدن وممن خدموا الوطن في مجال التعليم طيلة السنوات الماضية. سائلا الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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