شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مشروع عملاق سيفتح مأرب على العالم هو الأكبر للسعودية في اليمن(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتميز مشروع مطار مأرب (قيد الانشاء)، بموقعه الاستراتيجي ، وسيخدم محافظات يمنية منها الجوف وحضرموت وشبوة وأجزاء من صنعاء وعمران والبيضاء وذمار والضالع، وغيرها".

المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد سعيد آل جابر، كان قد أعلن في وقت سابق عن مشروع مطار مأرب، مبينا أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيتولى إنشاء مطار في مأرب لربطها وما جاورها من المحافظات اليمنية ودول المنطقة، ولتسهيل نقل الركاب والبضائع والسياح وإنعاش الحياة الاقتصادية وخلق فرص العمل.

ومشروع مطار مأرب يقع في مأرب التاريخية، وسيتسع لنحو 2 مليون مسافر سنويا، وسيوفر المشروع 5 آلاف وظيفة مباشرة إضافة إلى 10 آلاف وظيفة غير مباشرة خلال خلال عملية التشييد والبناء.

والمشروع من تصميم شركة أميركية هي من صممت مطار شيكاغو وأبها وجازان في السعودية.

*تنسيق متواصل

في اواخر شهر مارس الماضي التقى مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب المهندس محمد الغريس، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ضمن التنسيق السعودي اليمني لتنفيذ مشروع مطار مأرب الذي يعمل البرنامج على إنشائه في المحافظة لأجل الأشقاء في اليمن.

وبعد ذلك اللقاء توجه فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لزيارة موقع مشروع مطار مأرب، لتفقد أعمال المراحل الأولى، اطلعوا خلالها على الأعمال التي يتم تنفيذها.

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وأوضح الغريس أن الأعمال في مشروع مطار مأرب، تجري كما خطط لها بدعم وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وبين الغريس أن الأعمال تجري لاستكمال تسوير المساحة المخصصة لإقامة المشروع ضمن المرحلة الأولى من المشروع والذي قال انه يعد الأكبر على مستوى الجمهورية اليمنية بدعم سعودي كامل.

* تحرك جديد

وامس الجمعة بدأ المحافظ العرادة تحركا جديدا من الرياض ، في سبيل انجاز مشروع المطار الذي يوصف بالعملاق .

وبحث محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، مع السفير السعودي محمد آل جابر، أبرز المشاريع التي تكفلت المملكة بتمويل تنفيذها في المحافظة تشمل الجوانب التنموية والانسانية.

وبحسب وكالة ”سبأ“، فقد جرى مناقشة مستوى تنفيذ مشروع مطار مأرب الذي تكفلت المملكة بتمويله، والأعمال المنجزة حتى الآن وأبرزها إعداد التصاميم والتسوير للمطار، وأهمية الإسراع في إجراءات بدء تنفيذ الأعمال الانشائية للمطار وفقاً للتصاميم.