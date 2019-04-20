شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيا حزب الاصلاح تشن قصف عنيف بمختلف انواع الاسلحة على المدينة القديمة بتعز واعمدة الدخان تتصاعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص شنت ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح "جماعة الاخوان باليمن " قصف عنيف على المدينة القديمة بتعز بمختلف انواع الاسلحة وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من المنازل المستهدفة

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