شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري كبير"عقيد" يصل صنعاء بعد انشقاقة من الجيش الوطني حاملا هذه الهدية الثمينة للحوثي.. شاهد( الصورة والاسم ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - العقيد "المجنحي" يصل صنعاء بعد انشقاقة من الجيش الوطني حاملا هذه الهدية للحوثي.. ( الصورة )
قال مصدر مطلع أن العقيد أحمد ناصر المجنحي، قائد الشرطة العسكرية لمحور الجوف انضم الى صفوف مليشيا الحوثي.
وقال المصدر في تصريح الى "المشهد اليمني" أن العقيد المجنحي وصل صنعاء بطقمه وسلاحه الشخصي والرشاش وانضم الى صفوف مليشيا الحوثي الاجرامية، لكونه شخص ذو أطماع ومن ضعفاء النفوس".
وبين المصدر أن المجنحي لا يمثل شرفاء الجيش اليمني واذا انضم هذا الشخص لوحده، فهناك المئات من القيادات الذي عملوا مع الحوثي انضموا للشرعية" .
وكان محلل عسكري قد حذر الشرعية وقيادة الجيش من خذلان الابطال في أكثر من جبهة أو منطقة تقاتل الحوثي، وآخرها جبهات الضالع والبيضاء وإب وحجور، بما لا يؤثر على معنويات أبطال الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري كبير"عقيد" يصل صنعاء بعد انشقاقة من الجيش الوطني حاملا هذه الهدية الثمينة للحوثي.. شاهد( الصورة والاسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.