مباشر من محلات الصرافة اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار اليوم السبت (الاسعار الان)

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء اليوم السبت الموافق20ابريل 2019م

الدولار الأمريكي:

شراء505

البيع | 515

الريال السعودي :

شراء| 134

بيع | 135

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