شكرا لقرائتكم خبر عن كهف مرعب تختبئ داخله أعتى الأسلحة .. والتحالف يستنفر قواته ويعلن بدء عملية عسكرية لتدميره .. شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بدء عملية لتدمير شبكة وقدرات الطائرات المسيرة بمعسكر داخل قصر الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إن التحالف نفذ ضربة على "هدف عسكري مشروع" يستخدمه الحوثيون لتخزين الطائرات بدون طيار.



وتابع المالكي بأن التحالف دمر "كهفا" بالقرب من دار الرئاسة في صنعاء، مؤكدا أن العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقاعده العرفية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين".



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