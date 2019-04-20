شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تجاهر بالعداء لليمنيين رسميا وتوجه للشماليين فقط صفعة مدوية بهذا الاجراء المهين والجارح (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت دولة الامارات العربية المتحدة رسميا مشاركة الفنان اليمني محمد هاجري رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة الاحتفال الذي سيقام خلال يومي 19 و20 من أبريل الجاري في المبنى الجديد لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالفجيرة.

وبشأن الأسباب حول الرفض، تقول المعلومات إنه "لا يوجد أي سبب أو مبرر رغم تأكيد أحد منظمي الملتقى الدكتور أحمد عبد الستار بأنه تم التقديم على "الفيزا" ثلاث مرات وتم الرفض مرتين وفي المرة الثالثة لم يتم الرد".

وتضيف المصادر أن الرفض من قبل مصلحة الهجرة والجوازات الإماراتية استمر رغم التوصية من مكتب ولي عهد إمارة الفجيرة، لكن المصلحة أصرت على عدم الرد بعد ما رفضت مرتين.

وسبق لمنظمي الملتقى أن أدرجوا اسم العازف محمد الهجري ضمن برنامج الحفل، ونشرت صفحة الملتقى في فيسبوك بيانات الفنان وأعماله السابقة.