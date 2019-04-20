مساجد تعز القديمة تستغيث من قصف ميليشيا الإصلاح .. شاهد

أطلقت مساجد مدينة تعز القديمة إستغاثة من منابرها على خلفية القصف العشوائي الذي شنته ما يعرف بميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الإصلاح اليمني .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لمساجد المدينة القديمة تصدح وتكبر وتطلق نداء إستغاثة تندينا بالقصف الذي يتعرضون له .

وأكدت مصادر محلية، أن الميليشيات الإخوانية شنت قصفاً على المدينة القديمة، بحجة ملاحقة العناصر التخريبية، .. مشيرة إلى أن تلك الميليشيات لم تتورع عن قصف المنازل والمساكن والمحلات التجارية وتدمير المدينة القديمة بهذه الذريعة .

وأضافت المصادر، أن خطباء المساجد أضطروا إلى إستخدام المنابر لطلب الإغاثة من هذا القصف الذي إستهدف المواطنين .

تجدر الإشارة إلى أن تلك الميليشيات كانت قد هاجمت المدينة القديمة قبل أسابيع بحجة ملاحقة العناصر الإرهابية على الرغم من التوجيهات الأمنية والعسكرية التي طلبت ايقاف هذه الحملة غير القانونية .