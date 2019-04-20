إعلامي يحمل الإصلاح مسؤولية تقدم الحوثيين بإتجاه يافع

إتهم الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، حزب التجمع اليمني للإصلاح، إخوان اليمن، مسؤولية تقدم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتجاه مديريات يافع من جهة محافظة البيضاء، وسط اليمن .
وقال اليافعي، في تغريدة مقتضبة على تويتر، "كثر الحديث عن تقدم الحوثي صوب حدود يافع واقول لولا الخيانة والبيع والشراء من قبل قيادات الإصلاح في البيضاء وتسليمهم المواقع دون رصاصة واحدة سواء في العود او الزاهر وال حميقان والله ما تقدم خطوة وبالنسبة ليافع فالحوثة يعرفون ما تعني يافع ورجالها". إنتهى.
وكثرت الأنباء التي تحدثت خلال الساعات الماضية عن تقدم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتجاه مديريات يافع من جهة محافظة البيضاء، بالتزامن مع تقدم مماثل بإتجاه محافظة الضالع، وهي أنباء لازالت غير مؤكدة وتنفيها المصادر الرسمية .
وتحاول الميليشيات الإنقلابية فتح العديد من الجبهات بإتجاه المحافظات الجنوبية بهدف تخفيف الضغط المفروض عليهم من قبل قوات العمالقة في الحديدة التي تفرض حصاراً خانقاً على الميليشيات وتمنعهم من إستعادة المواقع التي خسروها خلال الأشهر الماضية .
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