أسر تفترش الشوارع في تعز احتجاجاً على غياب الأمن

افترشت عدد من الأسر الشوارع في مدينة تعز جنوب غرب البلاد احتجاجاً على غياب الأمن وانتشار الجريمة في المحافظة. وقالت مصادر محلية إن الأهالي في المدينة القديمة افترشوا الشوارع مطالبين بتوفير الأمن والحماية لهم في ظل تزايد الاعتداءات عليهم من قبل أطراف وعناصر وعصابات. وأكدت المصادر إن ساحات منازل أهالي المدينة القديمة تحولت إلى ساحات اشتباكات بين العناصر الخارجة عن القانون والأجهزة الأمنية.

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