الملحقية الثقافية بعمّان تحتفي بالطلاب الخريجين من الجامعات الأردنية

نظمت الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية بعمّان ،اليوم، حفلاً فنياً وتكريماً للطلاب اليمنيين الخريجين من الجامعات الأردنية برعاية السفير علي العمراني، وفقا لليمن لسبأ الشرعية.

وهنأ السفير العمراني الطلاب بمناسبة نجاحهم وتخرجهم من الكليات بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة والتي كللت اليوم بنجاحهم وتفوقهم ..متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية العملية وخدمة الوطن.

واشاد المستشار الثقافي بالسفارة الدكتورة قبلة سعيد بجهود الخريجين وحصلوهم على المراكز المتقدمة من مختلف الكليات بالمملكة الارنية الهاشمية..مثمنة الدور الذي يقوم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وكيل الوزارة لقطاع البعثات في انتظام وصول المساعدات المالية والرسوم الدراسية خلال الفترة السابقة.

وتخلل الاحتفالية التي حضرها وزير الشباب والرياضة نائف البكري ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري ،وعضور مجلس الشورى الدكتور منصور البطاني ،عدد من الفقرات الفنية المتنوعة و استعراض للأزياء الشعبية لمختلف محافظات الجمهورية وأدت فرقة السلط الأردنية (فقرة الدبكة الشعبية) كما أدت فرقة سماء عدن للرقص الشعبي فقرة الرقص الحضرمي، وقدم الفنانين المبدعين صالح البصير وحسين محب ونايف عوض وغيرهم وصلات غنائية منوعة ومتميزة نالت استحسان كافة الحضور .

حضر الإحتفالية عدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى الأردن ومندوبين عن رؤساء الجامعات الأردنية وأعضاء السفارة في الأردن والطلبة الدارسين في الجامعات الاردنية.