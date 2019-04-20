اجتماع جديد لقيادتي انتقالي حضرموت والمكلا

عقد اليوم السبت، اجتماعاً مشتركاً للقيادة المحلية بمديرية المكلا وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية بالمحافظة، وذلك برئاسة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت.

وناقش الاجتماع الذي حضره عبدالله فرج بانصيب نائب رئيس القيادة المحلية بمديرية المكلا، الأوضاع التنظيمية لقيادة المديرية والمشاكل والصعوبات التي تعيق عملها، وعدد من القضايا والمستجدات على الساحة الحضرمية ومديرية المكلا على وجه الخصوص .

فيما خرج الاجتماع بعدد من القرارات التي من شأنها تفعيل عمل القيادة المحلية بالمديرية، وتوفير الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها .