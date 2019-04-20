شكرا لقرائتكم خبر عن اول تصريح للعقيد المجنحي بعد انشقاقه عن الجيش الوطني وانضمامه للحوثيين بصنعاء.. ما اسباب اشقاقه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل إلى العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، قائد ما يسمى بـ”الشرطة العسكرية” التابعة للجيش ، في مديرية اليتمة بمحافظة الجوف، العقيد أحمد المجني، بعد إعلانه الانشقاق عن صفوف الغزاة والمرتزقة، وانضمامه إلى قوات الجيش واللجان الشعبية.

وأوضح مصدر أمني، أن العقيد المجنحي، أعلن انشقاقه عن صفوف الجيش الوطني، وانضمامه إلى قوات الحوثيين، فور وصوله صباح اليوم، على متن طقمين محملين بالجنود،إلى العاصمة صنعاء .

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وقال العقيد المجنحي في تصريحات نقلها مركز الإعلام الأمني، :”أن ما لمسه من مؤامرات ضد اليمن كان دافعا له ولعدد من الجنود الأحرار إلى العودة الى الانحياز لصف الوطن.”

وأكد العقيد المجنحي، أنهم يتعرضون لشتى الإهانات من الضباط السعوديين والإماراتيين، ويعيشون أقصى درجات المهانة والذل.. داعياً كل من لازال في صفوف العدوان يقاتل ابناء شعبه ان يستغل فترة العفو ويعود إلى دياره ليدافع عن بلده وكرامته.