عاجل: في انتكاسة جديدة للشرعية الحوثيين يفاجئون الجميع ويسيطرون على هذه المديرية التابعة لمحافظة البيضاء بالكامل ويتجهون نحو يافع

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عدن - ياسمين التهامي - وأوضح المتحدث باسم مليشيات الحوثي العميد يحيى سريع ان قواته استكملوا تطهير وتامين مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء حيث أصبحت مؤمنة بالكامل من الجيش الوطني والمقاومة هناك والاتجاه نحو يافع الجنوبي كما أكد أن العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية النوعية التي تدشن العام الخامس والتي تتزامن مع الذكرى الاولى لمقتل الصماد.

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