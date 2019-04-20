شكرا لقرائتكم خبر عن فجر اليوم في عدن ...قوات الامن تتحرك بشكل مفاجئ وتعتقل المئات "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدمت شرطة المنصورة فجر اليوم على اعتقال مئات المهاجرين الافارقة من شوارع المنصورة. وقال مصدر :ان شرطة المنصورة نفذت حملة أمنية لاعتقال المهاجرين الأفارقة المنتشرين في الطرقات والأحياء السكنية تمهيدًا لِنقلهم إلى مكان أمن.بحسب المصدر. Advertisements وياتي ذلك عقب مناشدات أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع الافارقة من الانتشار في المدينة.

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