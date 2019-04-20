العوج يلتقي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الأمم المتحدة لخدمة المشاريع

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، نجيب العوج، أمس الجمعة، بالمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط في مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS، بانه كالوتي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال منتدى تمويل التنمية في مدينة نيويورك الأميركية .

وفي اللقاء، ثمن الوزير العوج، المكتب الأممي، في اليمن .. مشدداً على أهمية التنسيق مع الحكومة فيما يخص المشاريع التي ينفذها المكتب حالياً في اليمن .

وأستعرض الدكتور العوج، جهود الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد الغرف التجارية لإعادة تأهيل القطاع الخاص الذي تضرر كثيرا جراء انقلاب المليشيات الحوثية .. مؤكداً على أهمية القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لإستئناف عملية التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي .

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كما أكد الدكتور العوج، دعم الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لمختلف المشاريع التي ينفذها المكتب في اليمن .. داعياً بهذا الصدد المكتب إلى الاسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية التي ترتبط بالخدمات الاساسية للمواطنين .

من جانبها، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن المكتب استكمل العمل في حوالي ٤٠ مشروعاً في اليمن .. مشيرة إلى أن هناك ١١٣ مشروعاً اخر قيد الانجاز تشمل مشاريع الطرقات وتنظيف الشوراع والتخلص من القمامة ومشاريع المياه والطاقة الشمسية.

حضر اللقاء مختص الملف الاقتصادي بمبعوثية اليمن لدى الامم المتحدة، المستشار طلال الجمالي، ومدير مشروع الطاقة الشمسية التابع للمكتب في اليمن، زيد جابر .