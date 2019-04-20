السفيرة الطوقي: رفض الحوثيين تنفيذ اتفاق ستوكهولم يفاقم الأوضاع

قالت سفيرة اليمن في العاصمة الايطالية روما اسمهان الطوقي، إن رفض وتعنت ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، يفاقم الوضع على جميع الأصعدة ويضاعف معاناة المواطنين ويقلل من فرص السلام.

وخلال مشاركتها في حلقة نقاش عن اليمن نظمتها دار جانجيمي للنشر وحضرها عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني، استعرضت السفيرة الطوقي، تطورات الأحداث في اليمن وجهود الحكومة من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأكدت أن تواصل الجهود الحكومية الإيجابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبالمقابل التعنت الحوثي إزاء تنفيذ الاتفاق، يستلزم تكاتف الجهود لإنهاء هذا التعنت وبما يسهم في المضي قدما بإجراءات بناء الثقة وتعزيز مسار السلام.

وتطرقت إلى أهمية انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، مؤخراً، كون ذلك يعتبر خطوة هامة في مسار استكمال استعادة مؤسسات الدولة.

ونوهت بأهمية الرسائل التي بعثها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في مجلس النواب، والتي أكدت في مجملها على أن مواجهة كافة التداعيات الخطيرة التي سببها الانقلاب ستتأتى عبر انهائه واستعادة الدولة وبما يمكن من تحقيق سلام دائم وشامل يتطلع له جميع اليمنيين.